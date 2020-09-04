Евросоюз не будет вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Против введения санкций против Лукашенко выступила Германия, которую затем поддержали Франция и Италия. По информации издания, Берлин и Париж считают, что «при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», а санкции это бы осложнили.

При этом источник издания говорит, формального за включение Лукашенко в санкционный список ЕС еще не голосовали, однако итоги неофициальных переговоров уже дали понять, что Евросоюз позволит президенту Беларуси «покинуть Минск невредимым».

Как известно, за введение санкций против Лукашенко выступают несколько стран Прибалитики и Польша.

В конце августа Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.

А в Украине Александр Лукашенко оказался в базе сайта «Миротворец».