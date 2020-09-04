Сезонный грип может «подвинуть» коронавирусную инфекцию COVID-19 во время осеннего сезона респираторных заболеваний.

Такое мнение озвучила эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан, передает Obozrevatel.

По ее словам, когда в окружающей среде циркулируют возбудители, обычно доминирует один из них.

«Например, у нас больше 100 респираторных вирусов, но во время эпидемии гриппа 90% всех заболеваний всегда приходится на долю гриппа. Циркулирование других респираторных заболеваний снижается», – пояснила медик.

В этом контексте она сообщила о том, что во время предыдущего сезона острых респираторных заболеваний, в феврале текущего года, когда коронавирус начал циркулировать в Украине, он не смог полностью вытеснить сезонный грипп.

«Грипп все равно был. Будем смотреть, что будет в этом сезоне», – резюмировала медик.

Как мы рассказывали ранее, стало известно о фатальных последствия одновременного инфицирования коронавирусом и гриппом.

А также, осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).