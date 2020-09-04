Стали известны подробности массовой гибели детей в немецком городе Золинген. Правоохранители подозревают в убийстве их 27-летнюю мать.

Об этом пишет Solinger Tageblatt.

Отмечается, что полицию вызвала бабушка, которая проживает в городе Менхенгладбах — в 60 километрах от Золингена. По словам женщины, ее дочь убила пятерых детей, а шестого — 11-летнего мальчика, самого старшего из всех детей — отправила к ней перед тем, как ушла в неизвестном направлении, чтобы покончить с собой.

Женщина отправилась в Дюссельдорф, а там бросилась под поезд, но по иронии судьбы, она выжила, упав между рельсов. С травмами различной степени тяжести женщину положили в клинику, приставив к ней охрану.

По данным полиции, в квартире были убиты три девочки в возрасте 18 месяцев, двух и трех лет, а также два мальчика — шести и восьми лет.

Причины случившегося установит следствие.

Напомним, учитель из города Каменское Днепропетровской области ударила 11-летнюю школьницу по лицу после того, как та назвала ее дурой. Мама девочки признает, ребенок был неправ, но это не дает учителю права бить девочку.