Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает прием лиц, которые по собственному желанию и за оплату хотят пройти обследование на коронавирус. Дело в том, что центр перегружен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Лица, которые самостоятельно хотят пройти обследование на COVID-19, смогут, по его словам, это сделать в частных лабораториях:

«В связи с перегруженностью лабораторного центра образцами он не будет проводить забор материалов за оплату, когда люди прибыли из-за границы, по собственному желанию. Когда перегрузка завершится, работу лабораторного центра будет восстановлено в полном объеме».

Он добавил, что лабораторный центр продолжит проводить обследование всех больных, образцы которых доставляются из медучреждений Киева.

Напомним, украинцам, которые до сих пор не верят в COVID-19 или его опасность, продемонстрировали очередь из «скорых» на территории одной из больниц Житомира.

Как сообщалось ранее, в августе в Украине было зафиксировано 12 антирекордов по количеству новых зараженных коронавирусом. Одновременно с этим растет смертность, в медицинских учреждениях осталось только 26 тысяч коек для пациентов с COVID-19, а тестов хватит только на 1,5-2 месяца. Также сообщалось о том, что Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела разделение регионов по уровням эпидемической опасности COVID-19. «Красный» уровень установлен уже в 29 административно-территориальных единицах.

В Украине 3 сентября было зафиксировано 2 723 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели 130 тысяч 951 человек.