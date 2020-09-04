Ивано-Франковск стал лидером список лучших городов Украины для ведения бизнеса.

Соответствующий рейтинг был составлен Forbes Украина и опубликован в печатной версии издания.

Как отмечают составители рейтинга, он был составлен для того, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Оценивалась привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 тысяч человек.

Ивано-Франковск набрал 720 баллов по 10 критериям: прозрачность городской власти – 69 баллов, деловая активность – 70 баллов, рейтинг Doing Business – 88 баллов, покупательная способность – 51 баллов, транспортное сообщение – 36 баллов, безопасность – 80 баллов, образование – 69 баллов, восприятие города жителями — 86 баллов, миграционная притягательность – 85 баллов, экологическая ситуация – 86 баллов из 100.

В топ 10 лучших городов для ведения бизнеса в Украине также вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.

Как мы уже рассказывали ранее, 21 населенный пункт находится в «красной» зоне эпидемической опасности, которая предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Далеко не все с этим согласны. К примеру, у здания Ивано-Франковской ОГА сотни людей протестуют против жесткого карантина.

А также, в Ивано-Франковске заканчиваются места в больницах — так, в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице уже нет свободных мест в реанимации для пациентов с коронавирусной инфекцией.