След яда «Новичок» были обнаружены не только в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального. .
Как сообщает издание Spiegel, следы нервно-паралитического яда обнаружены и на бутылке с водой, из которой политик предположительно пил в день отравления 20 августа.
После тогокак подтвердилось отравление Навального, канцлер Германии Ангела Меркель собрала шесть членов правительства на совещание.
В ходе совещания представитель Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Бундесвера заявил, что найденный яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».
«Следы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, которую он брал с собой в поездку… Предположительно, Навальный выпил из бутылки, когда уже был отравлен, и оставил на ней следы яда», — сообщает издание.
Как мы уже рассказывали ранее, Алексей Навальный мог быть отравлен раствором А-242, который возможно нанесли на одежду.
Тем временем, в России всячески пытаются опровергнуть информацию об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального «Новичком».
На этот раз, главный токсиколог Омской области заявил, что у оппозиционера были проблемы с пищеварением