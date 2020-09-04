След яда «Новичок» были обнаружены не только в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального. .

Как сообщает издание Spiegel, следы нервно-паралитического яда обнаружены и на бутылке с водой, из которой политик предположительно пил в день отравления 20 августа.

После тогокак подтвердилось отравление Навального, канцлер Германии Ангела Меркель собрала шесть членов правительства на совещание.

В ходе совещания представитель Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Бундесвера заявил, что найденный яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

«Следы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, которую он брал с собой в поездку… Предположительно, Навальный выпил из бутылки, когда уже был отравлен, и оставил на ней следы яда», — сообщает издание.

Как мы уже рассказывали ранее, Алексей Навальный мог быть отравлен раствором А-242, который возможно нанесли на одежду.

Тем временем, в России всячески пытаются опровергнуть информацию об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального «Новичком».

На этот раз, главный токсиколог Омской области заявил, что у оппозиционера были проблемы с пищеварением