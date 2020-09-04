В России всячески пытаются опровергнуть информацию об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального «Новичком».

На этот раз, главный токсиколог Омской области заявил, что у оппозиционера были проблемы с пищеварением, передает ТАСС.

По его словам, история заболевания Навального указывает на проблемы с питанием, которые существовали за 5 – 7 дней до госпитализации.

«По словам сопроводительных лиц и супруги, пациент использовал в своей практике диеты, которые связаны с похудением», — утверждает врач.

Медик заявляет, что изменения обмена веществ в организме российского оппозиционера начали формироваться «накануне, за несколько часов, даже я бы сказал, за несколько дней до поступления».

«Эта ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, а также какими-то алкогольными эксцессами, о которых мы не знаем», – сказал он.

Поэтому, самочувствие Навального якобы могло ухудшиться даже из-за длительного пребывания на солнце или же переохлаждения. Любые внешние факторы могли повлечь внезапное ухудшение состояния, даже обычное отсутствие завтрака, подчеркивает токсиколог.

Как мы уже рассказывали ранее, МИД Украины опубликовал официальное заявление в связи с обнародованными правительством ФРГ результатами токсикологического анализа проб, взятых у Алексея Навального. Ведомство призывает ввести санкции против России из-за отравления оппозиционного российского политика.

Также появилась версия, что Алексей Навальный мог быть отравлен раствором А-242, который возможно нанесли на одежду.