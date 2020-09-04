Почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба «Киевской патриархии». В настоящее время он находится на лечении в больнице.

«Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное», — добавили в пресс-службе епархии.

Как стало известно, ранее сегодня в пресс-службу «Киевской патриархии» обращались журналисты РБК, с запросом о состоянии здоровья Филарета.

Тогда в пресс-службе сообщили, что патриарх здоров, а информация о его инфицировании коронавирусом ложная.

«Это абсолютная неправда. Он находится в своей резиденции на Пушкинской, 36. Недавно патриарх проходил все эти тесты и ничего не было обнаружено. Тест был отрицательный, без COVID», — утверждали в пресс-службе.

В Киевской городской клинической больнице №4, в которую якобы, госпитализировали Филарета, также не смогли подтвердить эту информацию.

«Никого в рясе я у нас не видел», — заявил один из врачей инфекционного отделения.

Как мы уже рассказывали, лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко около 2 недель борется с COVID-19. Накануне она вышла на связь и рассказала о том, как возвращается к нормальной жизни.

Тем временем, в Украине суточная заболеваемость COVID-19 установила новый рекорд — зафиксировано 2 723 новых случая. Всего в стране с начала пандемии заболели 130 тысяч 951 человек.