В Украине суточная заболеваемость COVID-19 установила новый рекорд — зафиксировано 2 723 новых случая. Всего в стране с начала пандемии заболели 130 тысяч 951 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Выздоровели пока только 60 613 человек (+937 за прошедшие сутки).
Умерли уже 2761 пациентов (+51 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика по областям на утро 4 сентября
Винницкая обл — 4269 (+75)
Волынская обл — 5723 (+61)
Днепропетровская обл — 2570 (+52)
Донецкая обл — 1576 (27)
Житомирская обл — 3550 (+79)
Закарпатская обл — 7888 (+100)
Запорожская обл — 1768 (+60)
Ивано-Франковская обл — 9845 (+160)
Кировоградская обл — 841 (8)
Киев — 14477 (+319)
Киевская обл — 6017 (+86)
Львовская обл — 15312 (+196)
Луганская обл — 393 (+20)
Николаевская обл — 1446 (+74)
Одесская обл — 8038 (+225)
Полтавская обл — 886 (31)
Ровенская обл — 9535 (+59)
Сумская обл — 1680 (+51)
Тернопольская обл — 6841 (+204)
Харьковская обл — 10312 (+371)
Херсонская обл — 444 (+9)
Хмельницкая обл — 2848 (+108)
Черновицкая обл — 10786 (+162)
Черкасская обл — 1756 (+86)
Черниговская обл — 2150 (+100)
Напомним, на сегодняшний день, в Украине бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID-19 могут:
- Пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и требуют лабораторной диагностики для определения возбудителя заболевания.
- Пациенты с ключевымы признаками коронавирусной болезни.
- Пациенты, которые выздоровели от коронавирусной болезни и продолжают амбулаторное лечение.
- Лица, контактировавшие с больными коронавирусом.
Виннице не хватает двух сотен больничных коек из-за критического роста количества больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в области.