В Украине суточная заболеваемость COVID-19 установила новый рекорд — зафиксировано 2 723 новых случая. Всего в стране с начала пандемии заболели 130 тысяч 951 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Выздоровели пока только 60 613 человек (+937 за прошедшие сутки).

Умерли уже 2761 пациентов (+51 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика по областям на утро 4 сентября

Винницкая обл — 4269 (+75)

Волынская обл — 5723 (+61)

Днепропетровская обл — 2570 (+52)

Донецкая обл — 1576 (27)

Житомирская обл — 3550 (+79)

Закарпатская обл — 7888 (+100)

Запорожская обл — 1768 (+60)

Ивано-Франковская обл — 9845 (+160)

Кировоградская обл — 841 (8)

Киев — 14477 (+319)

Киевская обл — 6017 (+86)

Львовская обл — 15312 (+196)

Луганская обл — 393 (+20)

Николаевская обл — 1446 (+74)

Одесская обл — 8038 (+225)

Полтавская обл — 886 (31)

Ровенская обл — 9535 (+59)

Сумская обл — 1680 (+51)

Тернопольская обл — 6841 (+204)

Харьковская обл — 10312 (+371)

Херсонская обл — 444 (+9)

Хмельницкая обл — 2848 (+108)

Черновицкая обл — 10786 (+162)

Черкасская обл — 1756 (+86)

Черниговская обл — 2150 (+100)

Напомним, на сегодняшний день, в Украине бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID-19 могут:

Пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и требуют лабораторной диагностики для определения возбудителя заболевания.

Пациенты с ключевымы признаками коронавирусной болезни.

Пациенты, которые выздоровели от коронавирусной болезни и продолжают амбулаторное лечение.

Лица, контактировавшие с больными коронавирусом.

Виннице не хватает двух сотен больничных коек из-за критического роста количества больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в области.