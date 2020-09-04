Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Верховной Рады Антонины Шпир, которая была убита в июле 2019 года.

Подробности рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Как стало известно, в убийстве гардеробщицы Рады подозревается 53-летний грабитель-рецидивист.

Небытов рассказал, что злоумышленник обратил внимание на Шпир, которая шла на остановку маршрутного такси. Он напал на свою жертву сзади, ограбил, а затем затащил на кукурузное поле, а атем начал ее душить, поскольку женщина начала кричать.

Удалось установить, что подозреваемый уроженец Житомирской области уже был пять раз судим за корысно-насильственные преступления. Последний раз он попал за решетку на 5 лет в 2001 году после совершения грабежа. Сейчас его подозревают в целой серии преступлений.

На данный момент доказаны пять фактов его насильственных действий в отношении женщин.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в разбое, убийстве и изнасиловании. Однако в полиции считают, что пострадавших от его рук может быть гораздо больше.

Как мы уже рассказывали ранее, 4 сентября в Шевченковском районном суде Киева начнется заседание по существу по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, начнется процесс отбора присяжных.

Тем временем, стали известны подробности массовой гибели детей в немецком городе Золинген. Правоохранители подозревают в убийстве их 27-летнюю мать.