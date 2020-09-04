Президенту банка «Аркада», которые подозревается в хищении средств, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Паливоду взяли под стражу в зале суда. При этом, суд предоставил подозреваемому выйти под залог в размере 21 миллиона гривен.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении президенту банка «Аркада».

Он подозревается в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн гривен.

Также Нацполиция расследует дело о 9 млрд гривен, которые собрали через фонд банка «Аркада», признанного неплатежеспособным.

Последние месяц, инвесторы банка «Аркада» регулярно устраивали многочисленные акции протеста за восстановление строительства жилых комплексов, их акции были и под ОП, и под КГГА.

Как мы уже рассказывали ранее, Константину Паливоде, президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов. Статья предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Тем временем, Киевский банк «Аркада», который ранее был признан банкротом, выставили на продажу.