Федеральная служба безопасности России сообщает о задержании 13 российских граждан, которые планировали теракты в школах. У них изъяли 4 самодельных бомбы.

Видео задержания опубликовал Telegram-канал Life shot.

Силовики кроме самодельных бомб, изъяли у подозреваемых охотничье, травматическое и холодное оружие.

«К преступлениям они склоняли в интернете и других пользователей. Почти все задержанные состояли в закрытой группе в одной из соцсетей. Сотрудники спецслужбы изъяли у преступников 4 готовые самодельные бомбы, а также охотничье, травматическое и холодное оружие. Вместе с тем у задержанных забрали их личные дневники с планами и схемами их нападений и инструкции по изготовлению взрывчатки», — сообщает Telegram-канал.

«Пойду на линейку в школу и там бомбану тварей. 100 хочу убить», — цитируют правоохранители переписку между террористами.

«Один из задержанных ФСБ подростков готовил взрыв в школе Красноярского края. Он уже признал свою вину. В отношении 15-летнего парня возбуждены дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности», «Незаконные хранение и переноска взрывных устройств», «Незаконное изготовление взрывных устройств», — сообщает Life shot.

Отметим, 16 лет назад в России произошла бесланская трагедия — 1 сентября здание школы № 1 в Беслане захватили террористы. В заложниках были 1 128 человек. 3 сентября федеральные силы России приняли решение брать здание штурмом, в итоге жертвами теракта стали 334 человека. Многие после тех событий стали инвалидами.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что российские силовики «выбивают» показания из задержанных в аннексированном Крыму при помощи пыток. Людей избивают, наносят удары током, применяют приемы удушения.

27 августа ФСБ России сообщила о задержании офицера Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в передаче секретных данных военной разведке Украины.