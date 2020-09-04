Служба безопасности Украины раскрыла российского священника, который на стороне боевиков Донбасса пытал украинских бойцов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранительные органы уже заочно объявили ему о подозрении.

Как было установлено, в 2014 году священнослужитель одного из храмов Донецка присоединился к так называемому 11-го отдельного мотострелковому полку «Восток» в качестве военного капеллана и полкового священника.

Затем его повысили до помощника командира по работе с верующими боевиками.

Находясь на этой должности священник, кроме участия в допросах и пытках пленных, давал указания по незаконному заключению граждан.

Ранее в августе контрразведка задержала пророссийского боевика, принимавшего участие в обстреле позиций украинских военных на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, в «ДНР» опровергают информацию о согласовании вопроса о разминировании участков и разведении сил на Донбассе.

А также, украинское правительство намерено взять кредит в размере 100 миллионов долларов на восстановление Донбасса.