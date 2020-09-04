Бывшие политзаключенные Кремля, Олег Сенцов и Владимир Балух призвали не подавать воду в оккупированный Крым.

Как заявил Сенцов в Крым нельзя пускать воду «ни в коем случае, ни под каким предлогом», передают «Крым.Реалии».

«Это наш единственный рычаг, аргумент, которым мы еще можем бороться с оккупантами, и с каждым годом этот рычаг будет все более мощным и важным», – уверен украинский режиссер.

По мнению Сенцова, проблема воды в Крыму «постепенно будет становиться все более и более острой».

А Владимир Балух считает, что «крымчане с украинским сердцем не допускают и мысли, чтобы Украина возобновила подачу воды в Крым».

По его словам, в первые годы после аннексии Крыма оккупационные власти «опустошали подземные запасы и просто выпускали воду в воздух».

«Это давно заглохло, реки высохли, потому что пытались заменить днепровскую воду водой из рек. И такое отношение ко всему», – резюмировал Балух.

Как мы уже рассказывали ранее, в аннексированном Крыму из-за отсутствия осадков летом пересохли 5 рек: Кача, Альма, Черная, Бельбек и Танасу.

А также, посольство США в Украине призвало Россию «прекратить посягательство на основные свободы в Крыму».