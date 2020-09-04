В Тернополе отказались отменять работу общественного транспорта и закрывать учебные заведения, несмотря на нахождение в «красной» зоне карантина.

Об этом в Facebook сообщил мэр Тернополя Сергей Надал. В то же время, городской глава обещает соблюдение в городе всех противоэпидемических мер.

Ранее, решением сессии Тернопольского городского совета было признана незаконность постановления Кабмина о внесении города в «красную» зону.

«Согласно этому решению: общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов. Город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики. Предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований», – сообщил мэр.

По его словам, горсовет также обратился в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять протоколы в отношении предпринимателей «на основании незаконного постановления правительства».

«Согласно решения Конституционного Суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина», – подчеркнул Надал.

Как мы уже сообщали ранее, в Украине обновили список зон карантинных ограничений, которые начнут действовать с 7 сентября.

А также, карантин в Украине не готовы ослабить в столице и еще 16 областях страны.