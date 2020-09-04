Жителей Тернополя предупредили об ответственности за нарушение правил карантина. На данный момент, город находится в «красной» зоне.

Об этом заявили в полиции Тернопольской области, передает РБК-Украина.

«Сейчас будет осуществляться превентивная деятельность о том, что нужно соблюдать требования законодательства. Будут предупреждаться перевозчики, хозяйствующие субъекты, владельцы, руководители заведений. А там с понедельника будем видеть. В случае нарушений полиция будет действовать в пределах законодательства», — сообщили в полиции.

Ранее, городские власти Тернополя отказались усиливать карантин, несмотря на внесение города в «красную зону».

Поэтому, с понедельника в Тернополе все будет работать в обычном режиме, несмотря на внесение города в «красную» зону карантина. Также продолжат работу школы.

Как мы уже рассказывали ранее, по состоянию на 4 сентября, две киевские школы переведены на онлайн-обучение в связи с выявленным COVID-19 у учителей.

А также, в Украине обновили список зон карантинных ограничений, которые начнут действовать с 7 сентября.