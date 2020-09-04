У шести хасидов, которые прибыли в Умань на паломничество подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Александр Цебрий. Он также призвал всех хасидов-паломников проходить ПЦР-тестирование.

На данный момент, в местной больнице всего 14 койко-мест, предназначеных для больных COVID-19, там уже проходит лечение 18 человек.

Соответственно, для госпитализации зараженных хасидов пришлось искать дополнительные возможности.

Цебрий заявил, что все хасиды, которые прибыли в Умань, должны пройти тестирование в частных клиниках за свой счет. В настоящее время это требование выполняется.

Мэр также добавил, что сейчас все принимаемые в городе меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие жителей.

Как мы уже рассказывали ранее, еврейский дипломат призвал Украину всеми силами предотвратить проявления антисемитизма по отношению хасидам, которые совершают паломничество в Умань.

Тем временем, в Умани началась активная подготовка к паломничеству хасидов, несмотря на карантинные ограничения и запрет на въезд для иностранцев.