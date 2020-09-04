У шести хасидов, которые прибыли в Умань на паломничество подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Об этом сообщил мэр города Александр Цебрий. Он также призвал всех хасидов-паломников проходить ПЦР-тестирование.
На данный момент, в местной больнице всего 14 койко-мест, предназначеных для больных COVID-19, там уже проходит лечение 18 человек.
Соответственно, для госпитализации зараженных хасидов пришлось искать дополнительные возможности.
Цебрий заявил, что все хасиды, которые прибыли в Умань, должны пройти тестирование в частных клиниках за свой счет. В настоящее время это требование выполняется.
Мэр также добавил, что сейчас все принимаемые в городе меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие жителей.
Как мы уже рассказывали ранее, еврейский дипломат призвал Украину всеми силами предотвратить проявления антисемитизма по отношению хасидам, которые совершают паломничество в Умань.
Тем временем, в Умани началась активная подготовка к паломничеству хасидов, несмотря на карантинные ограничения и запрет на въезд для иностранцев.