4 сентября в Шевченковском районном суде Киева начнется заседание по существу по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, начнется процесс отбора присяжных.

Об этом сообщали на Facebook-странице Free Riff.

Сегодня будет рассматриваться вопрос об отборе присяжных. «В пятницу в зале суда должны появиться семь присяжных, каждый из которых – как сторона защиты, так и сторона обвинения – должны заслушать и поставить соответствующие вопросы», – указано в информации.

Если появятся сомнения в беспристрастности присяжного, ему должны заявить отвод. В результате отбора должно остаться пять присяжных, из которых – три основных и два запасных.

Дело рассматривают судьи Оксана Голуб и Марина Антонюк.

Напомним, «ТТВ-Студия», которая ранее уже выпускала фильмы, посвященные одесским событиям 2 мая, выпустила новый фильм. Новая лента посвящена расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. В фильме присутствуют комментарии следственно-оперативной группы и эксклюзивная информация от экспертов, а также материалы следствия: оперативное видео, заключения экспертиз и документы, которые до сих пор не были открыты для общественности.

18 августа стало известно о том, что подозреваемым в убийстве Шеремета: ветерану АТО, музыканту Андрею Антоненко и волонтеру, медику Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты.