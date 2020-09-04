Министерство здравоохранения обновило список стран «красной» и «зеленой» зон. Список «красных» сократили до 50 наименований.

Zavtra сообщает, что списка исключили: Люксембург, Доминиканскую Республику, Южную Африку, Эквадор, Армению, Северную Македонию, Эсватини и Албанию.

По-прежнему в «красном» списке находятся: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Румыния, Бразилия. В этом же списке: Черногория, Молдова, Мальдивы, Монако, Хорватия.

В «зеленом» списке находится 194 страны, среди которых Болгария, Турция и Египет.

Напомним, люди, которые приезжают в Украину из стран «красной» зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. При въезде из «зеленых» стран эти требования не обязательны.

Как сообщалось ранее, киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает прием лиц, которые по собственному желанию и за оплату хотят пройти обследование на коронавирус. Дело в том, что центр перегружен.

В августе в Украине было зафиксировано 12 антирекордов по количеству новых зараженных коронавирусом. Одновременно с этим растет смертность, в медицинских учреждениях осталось только 26 тысяч коек для пациентов с COVID-19, а тестов хватит только на 1,5-2 месяца. Также сообщалось о том, что Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела разделение регионов по уровням эпидемической опасности COVID-19. «Красный» уровень установлен уже в 29 административно-территориальных единицах.

В Украине 3 сентября было зафиксировано 2 723 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели 130 тысяч 951 человек.