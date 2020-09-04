По состоянию на 4 сентября, две киевские школы переведены на онлайн-обучение в связи с выявленным COVID-19 у учителей.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Еще в 11 школах Киева на дистанционное обучение с начала учебного года отправили 20 классов.

«На сегодняшний день две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили в целом 20 классов из-за заболевания учеников коронавирусом», — заяил столичный мэр.

Также в столице на карантин уже закрыты четыре детских садика — в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах.

«Я снова обращаюсь к родителям: если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ — не ведите его в сад или школу. Будьте внимательны к здоровью своих детей», — подчеркнул городской глава.

Как мы уже рассказывали ранее, в первый день учебного года в Бердянске у одного из учеников общеобразовательной школы №4 подтвердили диагноз коронавирусная инфекция (COVID-19).

А также выяснилось, что главными распространителями коронавирусной инфекции (COVID-19) в школах могут быть старшеклассники.