В Кpопивницком произошло смертельное ДТП — возле стадиона «Зіpка» 46-летняя вoдитель aвтoмoбиля Nissan насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщается сайте ГУ Нацполиции Кировоградской области/

Женщина как раз вышла на зебру, после чего на нее из-за поворота налетела машина. На капоте она протянула пешехода на несколько метров. Она упала под колеса и авто ее переехало.

Согласно неофициальным данным, за рулем авто находилась директор одной из местных школ. В соцсетях сообщают, что якобы она получила права только месяц назад.

Погибшей оказалась 51-летняя библиотекарша одного из городских вузов. У нее осталось 2 детей.

Водителя авто заключили под стражу. В случае, если ее вина будет доказана, ей грозит до семи лет лишения свободы.

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Как мы уже рассказывали, жена майора, которого обвиняют в совершении «пьяного ДТП» на территории воинской части в Киеве, при котором пострадали трое девушек, заявляет, что за рулем злополучного авто находился другой человек.

А также, Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП в ходе заседания Пресненского суда Москвы. Как известно, в результате аварии погиб 57-летний курьер Сергей Захаров.