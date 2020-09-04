В Николаеве во время задержания полицией скончался 29-летний мужчина.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранителей вызвали местные жители, ведь на улице 1-й Ингульской неизвестный бросал в прохожих кирпичи.

На место происшествия приехали полицейские наряды. Копам пришлось применить наручники, ведь мужчина отказывался успокаиваться. После этого ему внезапно стало плохо. В полиции сообщают, что они сняли наручники, начали оказывать помощь и вызвали «скорую».

«Однако, к сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники инспекции по личному составу и внутренней безопасности ГУ НП, следственно-оперативная группа. Действиям сотрудников полиции охраны будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении отдела коммуникации.

Тело мужчины направили на экспертизу, которая должна установить, был ли умерший под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти.

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