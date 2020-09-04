На Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов начался пожар. С огнем борются около полусотни спасателей.

Об этом сообщает пресс-центр ГС ЧС Украины в Полтавской области.

Известно, что горит свалка, которая находится рядом с селом Макуховка. К тушению пожара привлекли 55 человек и 12 единиц техники. Процесс ликвидации пожара осложнился погодными условиями — сильный ветер раздувает пламя.

«Страна» пишет, что потушить огонь полностью все еще не удалось, огонь настолько мощный, что существует угроза его распространения на жилые кварталы. Пылает минимум 2 гектара территории. Жители Полтавы наблюдают из своих окон огромную тучу дыма, которая нависла над полигоном. Вчера вечером в городе чувствовался сильный запах дыма.

Фото и видео: ГСЧС