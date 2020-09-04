Депутаты из «Слуги народа» хотят разработать механизм, который позволил бы государственным служащим выходить на пенсию позже, чем в 65 лет.

Об этом говорится в материале Обозревателя.

Отметим, сейчас закон обязывает государственных служащих выходить на пенсию в 60 лет, при этом можно по специальному приказу продлить возраст выхода на заслуженный отдых до 65 лет. Депутаты хотят убрать указанные ограничения.

Стоит отметить, что речь идет об отсрочке самого увольнения в связи с выходом на пенсию, при этом сам пенсионный возраст и выплату пенсии переносить не будут.

Юрист Александр Плахотник добавил, что украинцы имеют право не просто продолжить работать на пенсии, но и отсрочить ее выплату — за каждый месяц отсрочки пенсии ее размер увеличивается на 0,5%. При этом, если отсрочить пенсию более чем на 5 лет, прибавка за каждые 12 месяцев составит 0,75%.

К примеру, если выйти на пенсию в 63 года, размер пенсии увеличится на 18% (за неполный месяц доплачивать не будут).

«Лицу, которое приобрело право на пенсию по возрасту в соответствии с настоящим Законом, но после достижения пенсионного возраста изъявила желание работать и получать пенсию с более позднего возраста, пенсия по возрасту назначается с учетом страхового стажа на день обращения за назначением пенсии с повышением размера пенсии по возрасту», – говорится в законе.

Как известно, пенсии украинцев ниже фактического уровня прожиточного минимума. По этой причине, как сообщалось ранее, в новом бюджете страны на следующий год будет предусмотрен план повышения выплат.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 3623, согласно которому начнется переход от бумажных трудовых книжек к электронному формату.