Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Шевченковского района. Киева, округ №111.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности.

Депутатская фракция Член депутатской группы «Киевская команда», экс-член фракции «Объединение «Самопоміч».

Биография, семья, хобби:

Родился 6 сентября 1970 во Львове.

Жена — Надежда Ридзак, в семье двое детей — сын Лука и дочь Юстина.

Образование:

1987-1992гг. — Львовский политехнический институт, получил специальность «инженер-электрик».

В 1998 году Окончил юридический факультет Львовского государственного университета им. И. Франко по специальности «правоведение».

Трудовая деятельность:

1999-2001 гг. — юрисконсульт Украинской-Кипрского СП «Делойт энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани».

2001-2004 гг. — юрист компании «АТ Каргилл». 2004-2008 гг. — директор по юридическим вопросам «А.Э.С. Киевоблэнерго».

С 2008 гг. — заместитель генерального директора по юридическим вопросам и развитию бизнеса в ООО «Нобл Ресорсиз Украина».

С 2014 — главный юрист ООО «Сателлит».

С 2018 — директор по развитию агрохолдинга «Астарта-Киев».

Общественная деятельность:

Глава представительства общественной организации «Объединение «Самопоміч» в Киеве.

Соучредитель и волонтер благотворительного фонда «Свободная Украина».

Член совета при Президенте Украины по вопросам судебной реформы. Эксперт по вопросам права и сельского хозяйства Украинской аграрной конфедерации. Заместитель председателя наблюдательного совета Украинской фьючерсной бирже.

Соучредитель и член наблюдательного совета Образовательного фонда им. Андрея Шептицкого. Член наблюдательного совета строительной дирекции при Патриархе УГКЦ.

Компромат, скандалы:

Юрий Вахель — самый злобный прогульщик Киевсовета: в 2015-2017 гг. он пропустил 82 заседания из 87.

Юрий Вахель не принимал участия в 92% голосований, даже когда числился зарегистрированным в зале.

С 2016 Национальная полиция Украина подозревала Юрия Вахеля и его коллег по Киевсовету в растрате бюджетных средств в размере 2 600 000 грн.

Декларация:

В 2018 году Юрий Вахель задекларировал 118 тысяч долларов наличными и 206 тысяч грн на банковских вкладах.

Доход составил 394 тысяч грн — зарплата, и 256 тысяч грн — от предпринимательской деятельности.

Доход жены от предпринимательской деятельности составил 1 600 000 грн.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат две квартиры в Киеве, а также квартира и гараж во Львове.

Есть автомобиль Audi Q5 и мопед BMW R1200RS.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Михайловская, семнадцатого / 2, оф. 24 (044) 338-58-78, (044) 279-66-99

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/vakhelyuriy

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/yuriy.vakhel

Отчет депутата за 2018 год.