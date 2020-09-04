Массовая вакцинация от СОVID-19 в мире не начнется раньше середины 2021 года, поскольку еще не создана достаточно действенная вакцина.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Reuters.

Она рассказала, что на сегодняшний день, ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%.

«Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна», — заявила представитель ВОЗ.

Кроме того, все данные, полученные в ходе испытаний вакцин от коронавируса, должны быть обнародованы и сопоставлены между собой.

«Многие люди уже сделали прививку, но мы так и не знаем, действует ли вакцина… на данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна», — добавила Харрис.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина полностью готова к международному сотрудничеству по производству вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

А вакцина от сезонного гриппа в Украине повится не раньше октября месяца.