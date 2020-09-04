С начала пандемии COVID-19 по всему миру заболели уже 26 миллионов 319 тысяч 805 человек. Выздоровели пока только менее 18 миллионов (17 534 588).

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Страны, где вспышка COVID-19 не шла на спад: США (заболели 6 150 999 человек), Бразилия (4 041 638), Индия (3 936 747). В России, где заболели уже свыше миллиона человек, 4 сентября заявили, что впервые с середины августа выявили свыше 5 тысяч новых случаев COVID-19.

Свыше 600 тысяч человек уже болеют в: Перу, Колумбии, Южной Африке и Мексике.

На первом месте по смертности от COVID-19 находятся США — 186 798 человек скончались.

В Бразилии умерли 124 614, в Индии — 68 472, Мексике — 66 329, Великобритании — 41 616. Также десятки тысяч человек скончались в: Италии, Франции, Испании, Перу, Иране, Колумбии и России.

Тем временем в Украине продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19, 3 сентября суточное количество заболевших впервые превысило 2,7 тысяч человек. Всего в стране с начала пандемии заболели 130 тысяч 951 человек.

Виннице уже не хватает двух сотен больничных коек из-за критического роста количества больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в области.