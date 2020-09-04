Звезда сериала»Санта-Барбара» Питер Ликасси покончил с собой в возрасте 61 года.

О трагедии сообщил друг и коллега звезды Майкл Сигел на своей странице в Facebook. Как стало известно, актер умер еще 27 августа.

Выяснилось, что Ликасси уже долгое время боролся с депрессией.

«Питер был невероятно талантлив. Умный, замечательный актер и гениальный комик. Он был добрый и щедрый, всегда поддерживал. Он также отстаивал то, во что верил», – рассказал Сигел.

Питер Ликасси родился 1 апреля 1959 года. На экранах дебютировал в 1984 году в комедии Cheeseball Presents.

Также он сыграл в культовом фильме 1987 года «Клоуны-убийцы из космоса» (Killer Klowns from Outer Space).

Как мы уже рассказывали, в России на 82-м году жизни умер детский писатель Владислав Крапивин. Известно, что в августе писателя повторно госпитализировали после лечения пневмонии. Госпитализация Крапивина продолжалась с 10 августа. 12 августа писателю провели операцию.

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