Мэры Ивано-Франковска, Коломыи, Калуша и Тернополя подают иск в суд на Кабинет министров, чтобы отменить постановление о карантинном зонировании регионов.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, а также подтвердил мэр Тернополя Сергей Надал.

«Мы подали сегодня иск вместе с нашими коллегами Калуша и Коломыи на наше правительство, которое нарушило основные конституционные права. Есть решение КСУ, которое показало конкретно, что сегодня закрытие малого и среднего бизнеса является неконституционным и незаконным», — заявил Марцинкив.

Мэр Тернополя добавил, что поддерживает и присоединяется к иску Ивано-Франковска.

Как мэры объясняют решение

На недавнем брифинге Марцинкив озвучил несколько аргументов в пользу своей позиции. Почти все связаны, по его мнению, с несправедливыми критериями, по которым делят регионы на «зоны».

Загруженность коек в больницах

«Ведь критерий наполнения коек больными в Ивано-Франковске, которых четыре горбольницы принимают со всей области больных, это не тот критерий, который должен записываться исключительно нашему городу. Так сложилось, что все люди хотят ехать в город лечиться, и поэтому количество наполнения коек больными COVID-19 и не COVID-19 – все считается к городу», — пояснил Марцинкив.

Тестирование

«Сегодня 8 лабораторий осуществляет тестирование в городе. Там, где больше тестируют, больше и обнаруживают. Ведь сегодня одна государственная и семь частных лабораторий делают эти тесты. И этому тоже есть определенная проблема. Никогда нельзя равнять Франковск с 8 лабораториями и другие районы», — отметил Франковский голова. Также мэр говорит, что сейчас в городе не так уж и много больных, и на Юге Украины на самом деле инфицированных COVID-19 может быть больше.

Чего требуют

Руслан Марцинкив заявил, что Кабинет министров должен немедленно отменить «красные зоны» для указанных городов и заметил, что, согласно решению КСУ, отдельные ограничения карантина были признаны неконституционными. «Мы еще будем оспаривать введение карантина. И мы это докажем», — подчеркнул Марцинкив.

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