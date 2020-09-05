Как передает новостной портал Завтра, за все время пандемии COVID-19 сгубил 234 киевлян, в течение суток — 4 летальных случая.

Излечились от коронавируса уже 4 713 жителей столицы, за прошедшие сутки — 97.

Заболело:

163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет;

в возрасте от 22 до 89 лет; 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет;

в возрасте от 19 до 86 лет; 9 девочек от 1 до 15 лет и 11 мальчиков от 4 лет до 17.

В столичную больницу попало 42 пациента. Остальные — под контролем врачей на самоизоляции.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Деснянском районе — 57 ;

; Дарницком — 55 ;

; Оболонском — 39

Напоминаем, что в Украине хотят тестировать на коронавирус по-новому.

Также, ранее сообщался новый антирекорд в Украине: более 2800 новых случаев коронавируса в сутки