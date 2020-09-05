По состоянию на сегодня, 5 сентября, коронавирусную инфекцию в Киеве обнаружили у 315 человек, в общем зафиксировано 14 792 случая заражения.
Как передает новостной портал Завтра, за все время пандемии COVID-19 сгубил 234 киевлян, в течение суток — 4 летальных случая.
Излечились от коронавируса уже 4 713 жителей столицы, за прошедшие сутки — 97.
Заболело:
- 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет;
- 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет;
- 9 девочек от 1 до 15 лет и 11 мальчиков от 4 лет до 17.
В столичную больницу попало 42 пациента. Остальные — под контролем врачей на самоизоляции.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
- Деснянском районе — 57;
- Дарницком — 55;
- Оболонском — 39
Напоминаем, что в Украине хотят тестировать на коронавирус по-новому.
Также, ранее сообщался новый антирекорд в Украине: более 2800 новых случаев коронавируса в сутки