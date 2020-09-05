Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

«Возможно, все будет готово до 1 ноября, в течение октября», — уточнил Трамп.

Конечно, президент Америки не рискует исключает того, что вакцина может появиться не так быстро, как было сказано, но до конца года точно.

Также Дональд Трамп сообщил, что сейчас проходит заключительная стадия испытаний вакцины и совсем скоро уже будут известны результаты.

Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что при условии, что клинические испытания покажут исключительно положительные результаты, вакцина от коронавируса может быть доступна раньше, чем это ожидалось.

В это же время, Дональд Трамп не исключает ее появления до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

Ранее сообщалось, что врачи предупредили об опасности поспешной вакцинации людей от коронавируса.

Также напомним, что ВОЗ назвала сроки массовой вакцинации от COVID-19.