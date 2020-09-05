Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу «Украина 24».

«Это рынок. Есть фьючерсные контракты, есть форвардные контракты. По ним видно, что в октябре цена будет колебаться в районе от 4700 до 5000 гривен. На зиму мы еще не видим цен, то есть, это снова отрегулирует рынок», — сказал он. При этом Шмыгаль добавил, что после завершения отопительного периода цена на «голубое топливо» снова снизится.

Цена газа в Украине