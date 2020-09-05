Оперативники управления стратегических расследований Тернопольской области Нацполиции совместно со следователями львовского территориального управления ГБР и под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области разоблачили преступную группу должностных лиц Главного управления ДФС в Тернопольской области, среди которых: руководитель одного из управлений, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор.

Подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, вопреки судебному решению о передаче на технологическую переработку изъятых в пределах уголовных производств фальсифицированных алкогольных напитков и спирта специализированному Госпредприятию, передали указанную партию продукции в 60 тонн на уничтожение частному предприятию.

Согласно заключению экономической экспертизы за технологическую переработку государственный бюджет не к получил более 120 тыс. грн.

Восьми должностным лицам ДФС Тернопольщины правоохранители сообщили подозрение по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.28 2 382 (Неисполнение судебного решения ) Уголовного кодекса Украины.