В Украине и мире на момент 5 сентября, COVID-19 заразились почти 26,8 млн человек. За прошлые сутки было выявлено почти 300 новых инфицированных.

Как передает новостной портал Завтра, на данный момент, больше всего зараженных зарегистрировано в Индии – 87 тысяч, США – 53 тысячи и Бразилии – 46 тысяч. Что касаемо новых летальных случаев, зафиксировали в Индии – 1066, США – 1033 и Бразилии – 855.

В Индии коронавирусом заразились уже более 4 млн человек. При этом 3,1 млн пациентов выздоровели и почти 70 тыс. скончались.

Отметим, что в Украине COVID-19 заразился 130 951 человек. Умерли 2761 пациента, выздоровели – 60 613. Таким образом, Украина занимает 25 место по количеству больных в мире

По информации министра финансов Украины Сергея Марченко, в стране использовали 30% средств, предусмотренных в фонде по борьбе с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа над вакциной от коронавируса при благоприятном развитии событии может завершиться уже в октябре.

Как мы ранее сообщали, грипп может «заменить» коронавирус этой осенью.

Также напомним, что ВОЗ назвала сроки массовой вакцинации от COVID-19