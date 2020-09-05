Страны Европейского Союза обсуждают детали санкций против белорусских чиновников, однако именно Франция выступает за их введение в самые ближайшие сроки. Так в Министерстве иностранных дел МИД Франции ответили на просьбу журналистов прокомментировать заявление немецкой газеты Die Welt.

Как передает новостной портал Завтра, по данным немецкого издания, из-за позиции в том числе и Франции, Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список.

«Министры иностранных дел, а затем и главы государств и правительств ЕС … решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за махинации на выборах и акты внутренних репрессий. Мы хотим, чтобы эти санкции были введены как можно скорее. Европейские институты и страны-члены ЕС работают над содержанием этих мероприятий, Евросоюз объявит о них, когда придет время », — сообщили в пресс службе французского дипломатического ведомства.

Светлана Тихановська, которая сейчас находится в Литве, выступила на неформальной встрече Совета безопасности ООН через средство видеосвязи.

Это заявление не конкретизирует, поддерживает Париж введения санкций конкретно против Лукашенко.

Вчера, 4 сентября, газета Die Welt сообщила, что президент Беларуси Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список ЕС из-за позиции Германии, Франции и Италии прежде всего.

Главным аргументом в сторону данного шага является то, что включение его в черный список означает полное прекращение сотрудничества с Минском. Первыми за введение мер ограничения против белорусского лидера выступили страны Балтии и Польша.

Депутаты стран Европейского союза называют Лукашенко «основным виновником» махинаций на выборах президента Белоруси и жестокого разгона протестующих, включая несовершеннолетними

В Беларуси продолжаются протесты с требованием новых, честных выборов и прекращения насилия над протестующими со стороны сотрудников силовых структур. Канада, Великобритания и ряд стран ЕС, включая Литву и Польшу, не признали результатов последних выборов в Беларуси.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции и запретили въезд президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам за фальсификации выборов и насильственное подавление акций протеста.

Напоминаем, что Александра Лукашенко объявили в розыск в Беларуси.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко.

Также, Александр Лукашенко попал в базу «Миротворца».