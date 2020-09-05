В Киеве СБУ разоблачила преступную группировку, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории Украины.
Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщают в СБУ.
Сотрудники Службы безопасности задержали организатора при получении очередной партии с комплектующими к боевого пистолета.
По данным следствия, комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину запчасти прибывали через международные сервисы онлайн-доставки под видом спортивного снаряжения.
Отмечается, что после комплектации оружия, его продавали на интернет-аукционах.
По данным СБУ, в течение 2020 участники преступной группировки получили более 100 отправлений из-за рубежа. Среди оружия были: Glock, Ruger и ружья Hatsan.
Открыто уголовное производство по ст. 201 (Контрабанда) УК Украины и решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.
Сейчас следственные действия продолжаются по установлению всех обстоятельств и задержанию лиц, причастных к совершению контрабанды оружия.
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