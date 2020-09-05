В Киеве СБУ разоблачила преступную группировку, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории Украины.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщают в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали организатора при получении очередной партии с комплектующими к боевого пистолета.

По данным следствия, комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину запчасти прибывали через международные сервисы онлайн-доставки под видом спортивного снаряжения.

Отмечается, что после комплектации оружия, его продавали на интернет-аукционах.

По данным СБУ, в течение 2020 участники преступной группировки получили более 100 отправлений из-за рубежа. Среди оружия были: Glock, Ruger и ружья Hatsan.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (Контрабанда) УК Украины и решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Сейчас следственные действия продолжаются по установлению всех обстоятельств и задержанию лиц, причастных к совершению контрабанды оружия.

Напомним, что СБУ раскрыла российского священника, который пытал бойцов ВСУ на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что главный фискал Тернопольщины попался на рекордной взятке в сотни тысяч.