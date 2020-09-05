Как передает новостной портал Завтра, несмотря на поставленный диагноз в следствии коронавирусной инфекции, состояние его здоровья остается удовлетворительным.

«Просим поднести к милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление его Святейшества», — сообщили на странице почетного патриарха в Facebook.

Повідомляємо, що стан здоров'я Патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легенів. Просимо піднести до… Gepostet von Патріарх Філарет am Samstag, 5. September 2020

Ранее мы сообщали, что Патриарх Филарет заразился коронавирусом.

Также напомним, что по прогнозам медиков, грипп может «заменить» коронавирус осенью.