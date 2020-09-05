Посольство США в Украине призвало Россию полностью выполнить свои обязательства в шестую годовщину подписания Минского протокола.
Как передает новостной портал Завтра, в частности, Российская Федерация должна вернуть полный контроль над международно признанными границами, а также вывести из Украины оружие и силовиков, которые она возглавляет.
Также в посольстве США заверили, что территориальная целостность Украины и суверенитет поддерживается ими.
🇺🇦 У шосту річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з…
Gepostet von U.S. Embassy Kyiv Ukraine am Freitag, 4. September 2020
В 2014 году представители Украины, России и ОБСЕ подписали Минский протокол или Минские соглашения.
Они предусматривали немедленное двустороннее прекращение применения оружия, освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц и вывод незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
Ранее сообщалось о двух нарушениях «достигнутых договоренностей» на Домбассе
Также напомним, что США призвали вывести российские войска из Грузии