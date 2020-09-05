По состоянию на сегодня, 5 сентября, коронавирусной инфекцией заболели еще 2836 человек, общее количество инфицированных опасным вирусом составляет 133 787.
Как передает новостной портал Завтра, об этом свидетельствуют данные СНБО.
С самого начала пандемии из-за осложнения, которые были вызваны COVID-19, всего погибло 2811 больных, за минувшие сутки — 50.
В целом за время пандемии выздоровели 61649 пациентов, за прошлые сутки — 1036.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
Львов — 18,32%;
Киев — 17,85%;
Черновцы — 16,56%;
Ужгород — 15,89%;
Ивано-Франковск — 15,38%.
Как мы ранее сообщали, Индия обогнала США по числу новых зараженных COVID-19.
Также напомним, что Патриарх Филарет заразился коронавирусом.
Сообщалось, что врач показала украинцам очередь из «скорых» под больницей.