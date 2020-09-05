НБУ установил официальный курс доллара на 5 сентября. Цена за доллар составляет 27,69 гривен.
Как передает портал Завтра, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, официальный курс гривны к доллару на 5 сентября установлен на таком уровне: 27.6908 грн за доллар.
Отметим, что курс евро составляет 32.7319 грн за евро.
Напомним, что по сравнению с минувшими сутками, 4 сентября, курс данных валют не изменился.
Ранее мы сообщали, что нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%.
Также напомним, как рост минимальной зарплаты повлияет на цены.