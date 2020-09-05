Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, официальный курс гривны к доллару на 5 сентября установлен на таком уровне: 27.6908 грн за доллар.

Отметим, что курс евро составляет 32.7319 грн за евро.

Напомним, что по сравнению с минувшими сутками, 4 сентября, курс данных валют не изменился.

Ранее мы сообщали, что нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%.

Также напомним, как рост минимальной зарплаты повлияет на цены.