Очередное введение санкций Россией против членов ряда фракций Верховной Рады не имеет очевидных логических объяснений и носит, скорее, ситуативный спекулятивный характер.

Как передает новостной портал Завтра, такую позицию высказали в Офисе президента.

«Сейчас этот технологический прием со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий — прежде всего, безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют ее еще раз пересмотреть форматы отношения с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции», — сообщает ОП.

В Офисе президента предполагают, что таким образом Россия пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие негативных факторов на общественное мнение внутри страны.

Отметим, что россиянам порекомендовали ввести санкции сразу против всех украинских парламентариев и против всех граждан.

Напомним, что Россия ввела санкции против 43 народных депутатов Украины от фракций Европейская солидарность, Голос, Родина и группы Доверие.

В санкционный список в частности попали Петр Порошенко, Ахтем Чийгоз, Святослав Вакарчук, Кира Рудык, Сергей Рахманин, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута.

Ранее мы сообщали, что Украина призвала ввести санкции против России из-за отравления Навального.