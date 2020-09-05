Около 90% всех вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что после ликвидации или реформирования СЭС дискуссии были вокруг того, что один и тот же бизнес проверяют различные службы.

«В частности, некий мясоперерабатывающий цех проверяли как санстанция, так и ветеринарная инспекция, защита прав потребителей. И была огромная проблема в дальнейшем: как ты ни старайся, все равно возникает определенный дисбаланс реагирования на вспышки и эпидемии», — сказал он.

Ляшко напомнил, что, согласно модели, действующей до 2014 года, санэпидслужба могла принять решение об ограничительных противоэпидемических мерах.

«Сейчас проблема в том, что эпидемиолог не может локализовать вспышку. Раньше эпидемиологи в системе СЭС выходили и локализовывали вспышки по принципу эпиднадзора: нашли больного, установили возбудителя, нашли причину, нашли путь передачи, нашли место, предотвратили распространение болезни – закрыли заведение. Но сегодня эпидемиолог не может самостоятельно принять решение о локализации, фактически о закрытии объекта», — сказал он.

В то же время Ляшко отметил, что вспышки заболевания COVID-19 не связаны с продуктами питания, но связаны с местом массового скопления людей.

«Мы видим большое количество вспышек коронавирусной болезни, связанных, например, со свадьбами. Массовые собрания людей запрещены, но почему-то в заведениях общественного питания происходят банкеты на 200-250 чел. Мы обязаны соблюдать противоэпидемические требования, если не хотим снова загнать страну в жесткий карантин, когда закрывается все, все должны сидеть дома и вводится чрезвычайная ситуация», — сказал Ляшко.