Генеральная Ассамблея ООН во время 75 сессии рассмотрит ситуацию аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Благодарны партнерам за внесение в проект повестки дня 75 сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса» , — говорится в сообщении Джапаровой.

Гарна новина з Нью-Йорка! Вдячні партнерам за включення до проекту порядку денного 75-ї сесії ГА ООН обговорення… Gepostet von Emine Dzheppar am Freitag, 4. September 2020

Эмине Джапарова отметила, что внесение вопроса в повестку сессии поддержал 81 депутат, против — 17.

Напомним, что Украина и Румыния договорились о сотрудничестве.

Ранее мы сообщали, что Зеленский и Путин выступят на Генассамблее ООН.