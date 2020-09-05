Как передает новостной портал Завтра, мужчина был за решеткой три недели. На постоянной основе к нему приходила мать и приносила передачи. О смерти сына женщина узнала во время очередного визита.

«Меня вызвали, отдали паспорт, сказали, чтобы подошла на проходную. Там вышли ребята и сказали, что сына нет», — рассказывает мать погибшего.

Выяснилось, что мужчина погиб. Но за четверо суток руководство СИЗО не поставило в известность ни адвоката, ни родных.

«Если человек умер своей смертью — должны в тот же день сообщить родственникам или мне, как защитника. Почему молчали, это вопрос. По моему мнению, молчали чтобы скрыть давность нанесенных телесных повреждений», — поясняет адвокат подозреваемого.

Родственники рассказывают, что мужчина несколько раз просил найти и передать ему $10 тыс. Мужчина объяснял это тем, что местные авторитеты требуют пополнить воровскую кассу, и его уже поставили на счетчик. А неуплата означает смерть.

«Говорил, что нужны деньги. Нужно сначала одна была сумма, потом другая. Говорил, что ему там очень угрожают и непонятно чем это может завершиться», — говорит знакомая погибшего.

Родственники уверены, когда мужчина не смог оплатить — его просто убили. На теле они насчитали десятки забоев и синяков, которые даже плотный грим не смог скрыть.

Судебно-медицинская экспертиза о синяках на теле заключенного не указала ничего. Было выдано заключение, что у мужчины, который был снайпером, прихватило сердце.

«Его задержали по подозрению в изготовлении и торговле наркотиками. Уже на третий день пребывания в СИЗО, мужчине начали угрожать и руководство изолятора было в курсе», — утверждает его адвокат.

Также она добавила, что погибший имитировал самоубийство для того, чтобы его перевели в лечебный корпус, для избежания драк.

По факту смерти полицейские открыли уголовное производство.

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