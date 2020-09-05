В субботу, 5 сенября, на 28-й день протестов колонной отправились в город несколько десятков студентов Белорусского государственного университета в Минск, собравшись у здания главного корпуса. По дороге их стали задерживать неизвестные в масках.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает беларусская служба Радио Свобода с ссылкой на порталы TUT.BY и Onliner.by, по меньшей мере 15 студентов увезли в неизвестном направлении, затолкнув их в автотранспорт.

Акции протеста проходят на данный момент и в других городах страны Беларусь, среди которых также Брест и Гомель.

В Беларуси продолжаются протесты с требованием новых, честных выборов и прекращения насилия над протестующими. Студенты минских ВУЗов также выходят на марши в поддержку честных выборов и против полицейского произвола. Масштабной стал проход 1 сентября, в которой приняли участие тысячи людей. Силовые структуры отреагировали жесткими задержаниями. За один день студенческих протестов задержали 128 человек, на это указывают данные МВД Беларуси.

Напомним, что Канада, Великобритания и ряд стран ЕС, включая Литвой и Польшей, не признали результатов последних выборов в Беларуси.

Также, 31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции и запретили въезд президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам за фальсификации выборов и насильственное подавление акций протеста.