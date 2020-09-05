Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщила Татьяна Адаменко, начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра.

Она подметила, что лето будет длиться в Украине до конца сентября.

Также украинских граждан ждет теплая зима.

По словам Адаменко, вероятность того, что зима будет очень морозной составляет менее 10%.

«Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга», — отметила она.Адаменко также напомнила, что, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений, согласно отчетам метеорологической организации при ООН.

Повышение среднегодовой температуры воздуха в стране опережает те же цифры в мире.

По словам специалиста, это происходит из-за географического расположения Украины.

Напоминаем, что синоптик рассказала, где испортится погода в Украине.