Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине с каждым месяцем будет ухудшаться.

Как передает новостной портал Завтра, об этом в интервью сообщил «Главкому» инфекционист Андрей Александрин, руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, уже в конце сентября учебные заведения в стране могут закрыться на карантин.

«Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе COVID-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются», – сообщил он.

Население «очень расслабилось» по словам Александрина, оно не доверяет центральной власти.

«Во-вторых, по моим наблюдениям, сейчас огромная проблема – внутриколлективные вспышки. Один больной человек пришел на работу в крупное предприятие, там почихал-покашлял, всех позаражал, и через несколько дней получил лабораторное подтверждение COVID-19. Вот вам и вспышка» , – отметил врач.

Инфекционист считает, что уже через несколько месяцев, будет серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.

«Я не хочу пугать, просто как инфекционист понимаю: в конце октября – в начале ноября мы получим точно такую ситуацию, которая была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных, медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его», – добавил Александрин.

Напомним, что недавно в Киеве на карантин закрыли две школы и четыре детских сада.

Также, в Запорожье еще один класс отправили на карантин из-за коронавируса.