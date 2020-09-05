Цена на газ для населения в октябре месяце будет колебаться от 4,7 до 5 тыс. грн за тысячу кубометров.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов . Он также уточнил, что ближе к зиме стоимость газа, как и обычно, возрастает.

Кроме того, премьер дополнил, что в настоящее время это является самой низкой ценой на газ за последние годы в Украине.

«Если взять последние пять лет, то цена в августе была 3,7 тыс. грн, на сентябрь начался сезонный рост цен на газ, около 4,2 тыс. грн за тысячу кубов, то есть это 4 грн 20 коп. за куб. Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости», — заметил Шмыгаль

Глава правительства напомнила, что в Украине сейчас свободный рынок, поэтому потребители могут самостоятельно выбирать поставщика газа. Именно благодаря этому существует конкуренция, что способствует снижению цены.

Ранее сообщалось, что цена на газ в сентябре возрастет на 45%. Потребители, которые покупают газ по тарифу Лунный, будут оплачивать 4,7 грн за куб. м. Для тарифа Годовой цену установил на уровне 4,73 грн за куб. м.

Также напомним, что Украина ввела пошлины на газ и уголь из РФ.