Вечером, 3 сентября, в Кривом Роге произошло ДТП. Автомобиль сбил ребенка, который с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу. У мальчика диагностированы множественные травмы.

Как передает портал Завтра, по информации местного портала «Первый городской», виновником стал 18-летний Марк Шевчик, сын генерального директора ЦентрГОКа (группа компаний «Метинвест») и кандидата на пост городского головы от партии «Слуга народа» Дмитрия Шевчика.

Отмечается, что Марк Шевчик на авто «Volkswagen» (номер АЕ 5392 ОВ) нарушил правила дорожного движения и проехал на красный сигнал светофора, в результате чего сбил 11-летнего мальчика, который с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу.

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу, куда ее экстренно перевели из Кривого Рога. У мальчика диагностированы множественные травмы: закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематома затылка и прочее.

Стало известно, что пострадавший — житель Довгинцевского района Кривого Рога Александр Горб, 2009 года рождения.

ДТП произошло возле супермаркета «Ашан», на пешеходном переходе.

По информации криворожских блоггеров, отец виновника ДТП, Дмитрий Шевчик, который баллотируется на пост городского головы Кривого Рога от партии «Слуга народа», пытается использовать свои связи в городе, чтобы замять произошедшее. Однако информация уже просочилась в СМИ.

Отмечается, что скандал, вероятно, может отразиться как на политических перспективах самого Дмитрия Шевчика, так и рейтинга президентской политической силы в Кривом Роге.

Напомним, что Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП.

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