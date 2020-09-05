Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, впервые прокомментировал ситуацию отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.

Как передает новостной портал Завтра, Трамп уточнил, что Америка до сих пор не видела доказательной базы того, что российский оппозиционер был отравлен, как ранее заявила Германия.

«Я не знаю точно, что произошло. Но это трагично, ужасно, этого не должно было произойти. Мы еще не видели никаких доказательств, но я посмотрю на них», — говорил Трамп.

Президент США отметил, что доказательств лично они не видели, однако знает о выводах ФРГ об отравлении Навального ядом из группы Новичок.

Напоминаем, что заместитель Помпео и посол России обсудили отравление Навального.

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